Кит выпрыгнул из воды и приземлился на катер

New York Post: в США выпрыгнувший из воды горбатый кит приземлился на катер

Горбатый кит в городе Плимут, штат Массачусетс, США, выпрыгнул из воды и приземлился на катер. На видео произошедшего обратило внимание New York Post.

Очевидец Райдер Паркхерст рассказал, что морское млекопитающее выпрыгнуло на три метра из воды, ударилось о катер и перекатилось на другую его сторону. В результате судно получило некоторые повреждения, но не пришло в негодность.

«Это выглядело безумно. Парень оказался в неправильном месте в неправильное время, вот и все», — сказал мужчина, подразумевая владельца катера.

Начальник гавани Плимута Чед Хантер сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. Он подчеркнул, что все могло бы закончиться гораздо хуже для всех участников. «Дети любят перегибаться через борт лодки, чтобы наблюдать за рыбами, поэтому повезло, что никто не пострадал. Такие случаи происходят достаточно редко, но очень опасны для владельцев лодок», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Калифорнийском заливе недалеко от мексиканского города Аоме кит выпрыгнул из воды и упал на яхту, травмировав двух пассажиров. Судно перевернулось, и люди оказались в воде.