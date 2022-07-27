Польша собралась менять советские МиГ-29 на южнокорейские FA-50

Глава Минобороны Блащак заявил, что Польша заменит советские МиГ-29 на южнокорейские FA-50

Польские ВВС собираются заменить советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50. Об этом рассказал министр обороны республики Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

«Вчера у нас было летное происшествие — МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты, которые для них опасны», — заявил глава Минобороны. Он также отметил, что советские самолеты «имеют низкую боевую ценность».

Кроме того, Блащак признался, что Польша не располагает запчастями для МиГ-29. «Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы», — добавил он.

Ранее министр обороны рассказал, что Польша заказала в Южной Корее большую партию тяжелого вооружения и военной техники, в которую вошли: 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и 3 эскадрильи истребителей FA-50. По его словам, у Войска польского нет времени на длительный процесс пополнения своего арсенала.