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Польша заказала тысячу танков и другое тяжелое вооружение в Южной Корее

Глава Минобороны Польши Блащак заявил о заказе тысячи танков и 600 гаубиц в Южной Корее

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Польша заказала в Южной Корее большую партию тяжелого вооружения и военной техники, в которую вошли: тысяча танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. Об этом рассказал вице-премьер правительства республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

По его словам, у Войска польского нет времени на длительный процесс пополнения своего арсенала. «Польские солдаты должны иметь современное оружие, и такое оружие заказано. Первые поставки гаубиц и танков будут уже в текущем году. В следующем году в ВВС поступят первые самолеты», — рассказал Блащак.

Он также отметил, что длительный политический конфликт с Северной Кореей и подготовка к потенциальной войне, говорят о высоком качестве южнокорейского оружия. Именно поэтому Польша закупает у Южной Кореи танки и артиллерию, которые, по словам Блащака, стали играть гигантскую роль на современном поле битвы.

Кроме того, в июле Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине советских Т-72. Первые поставки подержанных Abrams должны состояться в начале 2023 года. Военная техника восполнит нехватку, возникшую после передачи украинской армии 240 танков Т-72 из резервов.

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Николай Чигасов
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