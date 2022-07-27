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В России предложили создать средство ПВО специально от HIMARS

Аналитик Коротченко указал на необходимость создать ПВО специально для борьбы с HIMARS

Фото: Минобороны России / Globallookpress

Спецоперация на Украине продемонстрировала необходимость разработки в России специализированного средства противовоздушной обороны (ПВО) по типу израильского комплекса «Железный купол» для отражения массированного удара ракет HIMARS. На это РИА Новости указал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что важно разработать зенитный ракетный комплекс с более высокими ТТХ и значительным числом недорогих и готовых к немедленному пуску противоракет. При этом, считает он, в отличии от объектового «Железного купола» российская система может быть сделана мобильной, например, на базе имеющегося в войсках эффективного комплекса «Тор-М2».

26 июля сообщалось, что российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской HIMARS, которые украинские военные с конца июня применяют в Донбассе. По словам офицера зенитных войск из группировки «О», против подобных систем армия России обладает «универсальным» средством ПВО — это зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3». Как уточнил военнослужащий, он успешно справляется со своими задачами, которые заложены заводом. «Также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было заявлено», — рассказал зенитчик.

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Марина Совина
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