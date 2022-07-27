Россиянам назвали неочевидные причины кожного зуда

Терапевт Романенко: кожный зуд может быть симптомом гипотиреоза и гиповитаминоза

Кожный зуд может быть симптомом гипотиреоза, дефицита витаминов и даже депрессии, предупредила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» она назвала россиянам неочевидные факторы, провоцирующие раздражение кожных покровов.

По словам медика, чаще всего кожный зуд появляется при гиповитаминозе — болезненном состоянии, которое возникает при нехватке необходимых организму витаминов А и Е. Помимо гиперчувствительности и раздражения эпидермиса, недостаток этих полезных веществ сопровождается такими симптомами, как общая слабость, ломкость ногтей и ухудшение качества волос, добавила она.

Еще одной причиной зуда и изменения качества кожных покровов Романенко назвала гипотиреоз, из-за которого щитовидная железа начинает вырабатывать недостаточное количество гормонов. «Помимо кожного зуда, вы начинаете жаловаться на сонливость, снижение работоспособности, прибавку веса, запоры. Такой кожный зуд, конечно, игнорировать нельзя, нужно срочно обращаться к врачу», — рассказала терапевт.

Кроме того, раздраженная кожа может быть симптомом депрессии, продолжила медик. По ее словам, при развитии этого заболевания снижается выработка дофамина и серотонина, нарушается передача нервных импульсов, из-за чего эпидермис может стать очень чувствительным и начать зудеть.

В заключение Романенко посоветовала не мыться в слишком горячей воде, так как высокие температуры усиливают выработку себума, из-за чего кожа становится слишком жирной, на ней появляются гнойные воспаления, и, как следствие, возникает зуд.

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