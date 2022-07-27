Врачи перечислили наиболее часто игнорируемые «тихие» симптомы диабета

ETNT: нечеткое зрение и постоянный голод могут быть неочевидными симптомами диабета

Нечеткое зрение после приема пищи и постоянное ощущение голода могут быть неочевидными признаками развития диабета, заявили врачи-эндокринологи Эми Хесс-Фишл, Лиза М. Леонтис и Джеймс Салем. В беседе с изданием ETNT они перечислили ряд наиболее часто игнорируемых «тихих» симптомов опасного заболевания, включая долгое заживление ран и частое мочеиспускание.

Врачи-эндокринологи, кандидаты медицинских наук Хесс-Фишл и Леонтис объяснили, что повышенное чувство голода даже после приема пищи сохраняется потому, что из-за инсулинорезистентности глюкоза не поступает в мышцы, поэтому они недополучают необходимую им энергию из пищи.

О нарушении в работе эндокринной системы также свидетельствуют постоянные инфекции и медленное заживление ран, продолжили медики. «Из-за диабета иммунитет организма снижается, и он становится уязвим для болезней. Женщины могут страдать от частых вагинальных инфекций или инфекций мочевого пузыря. И даже небольшие порезы будут заживать очень долго», — сообщила Леонтис.

Кроме того, эндокринологи предупредили, что еще одним признаком опасного заболевания, который часто остается без внимания, является нечеткое зрение, которое ухудшается после еды и восстанавливается, когда уровень сахара приходит в норму. По их словам, высокий уровень сахара в крови приводит к поступлению жидкости в глаз, вследствие чего может наступить отек хрусталика.

В свою очередь, доктор медицинских наук, эндокринолог Джеймс Салем рекомендовал не игнорировать участившееся мочеиспускание. Он пояснил, что из-за высокого сахара в крови почки начинают работать усерднее, чтобы вывести его избыток из организма, и, когда не справляются, выбрасывают его в мочу.

Еще одним «тихим» признаком диабета Салем назвал необъяснимые изменения на коже. «Избыток инсулина может вызывать появление темных участков кожи в складках шеи, подмышках и паху», — заключил он.

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