102-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет долголетия

102-летняя Кэти Хиллок назвала отсутствие романтических отношений секретом долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 102-й день рождения и назвала неожиданную причину своего долголетия. Об этом сообщает Daily Record.

Кэти Хиллок отметила знаменательную дату в доме престарелых Beechwood шотландского города Уишо, округ Норт-Ланаркшир. Сотрудники пансионата устроили для постоялицы вечеринку в стиле романа «Великий Гэтсби», а она раскрыла для гостей секрет счастливой жизни.

Женщина считает, что прожила так долго благодаря отсутствию длительных романтических отношений. «Наверное, мой секрет долгой счастливой и здоровой жизни — все в меру. Я хорошо ем и пью, всю жизнь занималась благотворительностью... и, пожалуй, самой главное — не заводила отношений и не была замужем», — заявила 102-летняя шотландка.

Специально для вечеринки Хиллок нарядилась в головной убор из черных перьев в стиле «ревущих двадцатых», а те друзья, которые не смогли поздравить именинницу лично, прислали ей множество открыток и букетов.

Ранее сообщалось, что 106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. Ханна Марш считает, что причина ее долгой жизни заключается в том, что она каждый вечер выпивает бокал вина с определенной закуской.