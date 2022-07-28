Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

102-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет долголетия

102-летняя Кэти Хиллок назвала отсутствие романтических отношений секретом долголетия

Фото: Holmes Care Group

Жительница Великобритании отпраздновала 102-й день рождения и назвала неожиданную причину своего долголетия. Об этом сообщает Daily Record.

Кэти Хиллок отметила знаменательную дату в доме престарелых Beechwood шотландского города Уишо, округ Норт-Ланаркшир. Сотрудники пансионата устроили для постоялицы вечеринку в стиле романа «Великий Гэтсби», а она раскрыла для гостей секрет счастливой жизни.

Женщина считает, что прожила так долго благодаря отсутствию длительных романтических отношений. «Наверное, мой секрет долгой счастливой и здоровой жизни — все в меру. Я хорошо ем и пью, всю жизнь занималась благотворительностью... и, пожалуй, самой главное — не заводила отношений и не была замужем», — заявила 102-летняя шотландка.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Специально для вечеринки Хиллок нарядилась в головной убор из черных перьев в стиле «ревущих двадцатых», а те друзья, которые не смогли поздравить именинницу лично, прислали ей множество открыток и букетов.

Ранее сообщалось, что 106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. Ханна Марш считает, что причина ее долгой жизни заключается в том, что она каждый вечер выпивает бокал вина с определенной закуской.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну
США решили снизить инфляцию через лимит цен на российскую нефть
Европейские страны захотели увеличить финансирование Эфиопии из-за России
Предложение стран Шенгенской зоны ограничить выдачу виз для россиян оценили
ЦСКА объявил о подписании контракта с чемпионом мира по футболу среди молодежи
Покупателей СПГ с «Сахалина-2» заставили проводить оплату через российский банк
Mastercard отчиталась об убытках после ухода из России
Си Цзиньпин сделал предупреждение Байдену
Медведев призвал укрепить граничащую с Финляндией территорию России
Разработан пластырь эффективнее вакцин от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.