Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

106-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

Worksop Guardian: 106-летняя Ханна Марш назвала вино и чипсы секретом своего долголетия

Фото: Andy Done-Johnson / National World Publishing

106-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и назвала алкогольный напиток и закуску, которые поспособствовали ее долголетию. Об этом сообщает Worksop Guardian.

Ханна Марш, проживающая в городе Уэрксоп, графство Ноттингемшир, отметила знаменательную дату 11 июля в доме престарелых Westwood Care Home, где поселилась в 2019 году. По словам представителя пансионата, 106-летняя женщина сразу же стала своей для сотрудников и постояльцев, потому что любит пошутить и знает множество забавных и поучительных историй. Женщина просит, чтобы все называли ее просто Минни — такое прозвище она получила от отца еще во время Первой мировой войны.

«Мы часто просим ее раскрыть секрет, как она смогла дожить до 106 лет? И она отвечает, что каждый вечер выпивает бокал белого вина и съедает пачку чипсов», — рассказала сотрудница Westwood Care Home.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Сразу после школы Марш устроилась кассиром в кинотеатр. В годы Второй мировой войны она работала на заводе по производству боеприпасов, а после снова вернулась за кассу. Женщина была замужем дважды, у нее есть дочь от первого брака.

Поздравить долгожительницу пришло множество друзей и родственников, а администрация дома престарелых устроила вечеринку с разноцветными воздушными шарами и большим букетом цветов для именинницы.

Ранее сообщалось, что старейшая жительница Бермудских Островов раскрыла секрет своего долголетия. 108-летняя Миртл Эднесс считает, что прожила так долго благодаря плаванию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств
Вернувшийся в ЦСКА футболист высказался о русофобии в европейском клубе
Российские полицейские получили сроки за вымогательство денег у контрабандиста
Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам до минимальных
Украинский шоумен бежал из Грузии в Россию пешком через горы из-за угроз
Назван еще один бюджетный способ попасть на курорты Европы
Умерла актриса фильма «Элвис» Шонка Дукуре
Употребление воды оказалось способно привести к выплеску дофамина
В российском городе ввели режим ЧС из-за разлива реки
В Совфеде отреагировали на возможные поставки западных истребителей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.