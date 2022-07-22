106-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

Worksop Guardian: 106-летняя Ханна Марш назвала вино и чипсы секретом своего долголетия

106-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и назвала алкогольный напиток и закуску, которые поспособствовали ее долголетию. Об этом сообщает Worksop Guardian.

Ханна Марш, проживающая в городе Уэрксоп, графство Ноттингемшир, отметила знаменательную дату 11 июля в доме престарелых Westwood Care Home, где поселилась в 2019 году. По словам представителя пансионата, 106-летняя женщина сразу же стала своей для сотрудников и постояльцев, потому что любит пошутить и знает множество забавных и поучительных историй. Женщина просит, чтобы все называли ее просто Минни — такое прозвище она получила от отца еще во время Первой мировой войны.

«Мы часто просим ее раскрыть секрет, как она смогла дожить до 106 лет? И она отвечает, что каждый вечер выпивает бокал белого вина и съедает пачку чипсов», — рассказала сотрудница Westwood Care Home.

Сразу после школы Марш устроилась кассиром в кинотеатр. В годы Второй мировой войны она работала на заводе по производству боеприпасов, а после снова вернулась за кассу. Женщина была замужем дважды, у нее есть дочь от первого брака.

Поздравить долгожительницу пришло множество друзей и родственников, а администрация дома престарелых устроила вечеринку с разноцветными воздушными шарами и большим букетом цветов для именинницы.

Ранее сообщалось, что старейшая жительница Бермудских Островов раскрыла секрет своего долголетия. 108-летняя Миртл Эднесс считает, что прожила так долго благодаря плаванию.

