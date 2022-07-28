Записную книжку Анны Ахматовой продали за 600 тысяч рублей

Записную книжку поэтессы Анны Ахматовой 1930 года продали за 600 тысяч рублей

На торгах аукционного дома «Литфонд» продали записную книжку поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщает ТАСС.

Итоговая стоимость лота составила 600 тысяч рублей, что выше изначальной суммы в два раза. Записная книжка включает в себя 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных Ахматовой собственноручно в 1930 году.

С молотка также ушли сборники стихов Иосифа Бродского на немецком языке под названиями «Побег из Византии. Очерки» и «Берега потерянных». Издания содержали в себе автографы поэта. Сборники продали за 65 тысяч и 46 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что редкую копию первого фолио Уильяма Шекспира продали за 2,4 миллиона долларов.