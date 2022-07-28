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Записную книжку Анны Ахматовой продали за 600 тысяч рублей

Записную книжку поэтессы Анны Ахматовой 1930 года продали за 600 тысяч рублей

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

На торгах аукционного дома «Литфонд» продали записную книжку поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщает ТАСС.

Итоговая стоимость лота составила 600 тысяч рублей, что выше изначальной суммы в два раза. Записная книжка включает в себя 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных Ахматовой собственноручно в 1930 году.

С молотка также ушли сборники стихов Иосифа Бродского на немецком языке под названиями «Побег из Византии. Очерки» и «Берега потерянных». Издания содержали в себе автографы поэта. Сборники продали за 65 тысяч и 46 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что редкую копию первого фолио Уильяма Шекспира продали за 2,4 миллиона долларов.

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Дениза Мацаева
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