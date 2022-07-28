В Белоруссии предложили отказаться от мировой концепции прав человека

Замглавы МИД Белоруссии назвал права человека утопией и предложил от них отказаться

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич раскритиковал международную концепцию прав человека, назвав их утопией, и предложил отказаться от нее путем «десакрализации». Его выступление на Пекинском форуме по правам человека приводит сайт белорусского МИД.

Амбразевич счел невозможным найти универсальный мировой консенсус об «идеальном или приемлемом международном стандарте выполнения концепции прав человека», а также невозможность создать универсального арбитра, который определял бы уровень соответствия государств этим правам.

«Сама по себе концепция прав человека <…> остается только теорией, если человеку не обеспечено его основное право — право на достойную жизнь без страданий. Только в этом случае все остальные права человека имеют смысл в прямом физическом смысле», — высказался Амбразевич.

По его мнению, тема прав человека сейчас служит в мире основой для санкций и гибридных войн. Из-за этого замглавы МИД предложил «вести речь о десакрализации концепции прав человека в международных отношениях как утопии, не поддающейся реализации на практике». Также он выступил за работу над «деинструментализацией международных отношений по теме прав человека», предлагая, чтобы права человека определялись каждым государством самостоятельно и добровольно.

При этом замминистра пояснил, что Белоруссия, «отстаивая собственную точку зрения, не оспаривает ценность концепции прав человека как таковой».

В июне Амбразевич говорил, что Белоруссии неизбежно придется поддерживать отношения с западными странами, несмотря на разрушение архитектуры международной безопасности.

