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Умер актер Джеред Барклай

В возрасте 91 года умер актер и режиссер Джеред Барклай

Фото: CBS / Getty Images

Американский актер и режиссер Джеред Барклай умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Барклай скончался в Северном Голливуде от лейкемии, вызванной миелодиспластическим синдромом (МДС). Смерть подтвердила его подруга и актриса Майра Терли.

Барклай родился в Сиэтле, штат Вашингтон, в 1930 году. Свою карьеру он начал в 1934 году в возрасте 3 лет, выступая в водевилях с такими артистами, как Джуди Гарланд, Ширли Темпл и Сэмми Дэвис-младший. В 6 лет стал актером на радио, в 12 лет гастролировал с цирком Клайда Битти. В театре Барклай дебютировал в возрасте 14 лет.

Среди проектов, в которых снялся актер — «Альфред Хичкок представляет», «Семья МакКой», «Неукротимая молодежь», «Гавайский детектив», «Сыромятная плеть», «Судебный исполнитель», «Стенка на стенку» и другие. Артист также озвучил персонажей в «Смурфиках», «Трансформерах» и «Войне Гоботов».

Ранее стало известно о смерти актера и продюсера Тони Дау.

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Дениза Мацаева
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