В ЛНР нашли базу для тренировки украинских военных иностранными инструкторами

Под Лисичанском нашли базу, где иностранные инструкторы готовили украинских военных

Под Лисичанском Луганской народной республики (ЛНР) нашли тренировочную базу, которая использовалась для подготовки украинских военных иностранными инструкторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одного из силовых ведомств республики.

«Здесь находились в основном украинские силовики, они проходили интересные курсы, находились они здесь вместе с наемниками. Иностранные наемники давно составляют часть вооруженных сил Украины, постоянно их "натаскивают"», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это происходило на протяжении последних восьми лет очень плодотворно. Представитель силовых структур отметил, что на базе были обнаружены документы, свидетельствующие о нахождении там иностранных инструкторов.

Он добавил, что на хорошо оборудованной базе находились места для жилья, тренировок, в комнатах на втором этаже размещались от 5 до 12 человек.

Ранее военкор «Известий» Даниил Левин сообщил, что элитная 79-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины использовала жилые дома в Лисичанске в качестве опорных пунктов обороны, на брошенных позициях остались экипировка, провизия и боеприпасы для стрелкового оружия.

