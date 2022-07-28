Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии будут судить проповедника за проведение крещения без разрешения

В Белоруссии будут судить проповедника из Гомеля за проведение крещения без разрешения
Дмитрий Подлобко

Дмитрий Подлобко. Кадр: Церковь Живая вера / YouTube

В Белоруссии проповедника гомельской церкви христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрия Подлобко будут судить по административной статье о «несанкционированном массовом мероприятии» за проведение таинства крещения без соответствующего разрешения. Об этом сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на пастора минской церкви «Новая Жизнь» Вячеслава Гончаренко.

«28 июля 2022 года к 9.00 он приглашен в милицейский участок для протокола и дальнейшего суда за проведение водного крещения без должного на то разрешения. Статья, по которой обвиняют, 24.23 КоАП, и это повторное привлечение», — рассказал Гончаренко.

Материалы по теме:
«Наутро ты мог очнуться распятым» Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
«Наутро ты мог очнуться распятым»Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
25 марта 2020
«В ваших детях бесы». Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
«В ваших детях бесы».Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
31 мая 2021

Накануне стало известно, что минский областной суд приговорил известного белорусского философа и методолога Владимира Мацкевича к пяти годам тюрьмы за политические высказывания и участие в протестах в августе 2020 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Кадыров опубликовал видео с говорящим «Ахмат — сила!» пленным бойцом ВСУ
Российским и украинским туристам отказали в заселении в двух турецких отелях
Известный стендап-комик отсудил у застройщика миллионы
Врач рассказала о связи прослушивания музыки и деменции
Финского волейболиста выгнали из сборной за связи с Россией
На Москву обрушился сильнейший тропический ливень с грозой
49-летняя актриса Кейт Бекинсейл показала лицо без макияжа и восхитила фанатов
Байден заявил о правильном пути экономики США на фоне снижения ВВП
В Белоруссии будут судить проповедника за проведение крещения без разрешения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.