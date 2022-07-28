В Белоруссии будут судить проповедника за проведение крещения без разрешения

В Белоруссии будут судить проповедника из Гомеля за проведение крещения без разрешения

В Белоруссии проповедника гомельской церкви христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрия Подлобко будут судить по административной статье о «несанкционированном массовом мероприятии» за проведение таинства крещения без соответствующего разрешения. Об этом сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на пастора минской церкви «Новая Жизнь» Вячеслава Гончаренко.

«28 июля 2022 года к 9.00 он приглашен в милицейский участок для протокола и дальнейшего суда за проведение водного крещения без должного на то разрешения. Статья, по которой обвиняют, 24.23 КоАП, и это повторное привлечение», — рассказал Гончаренко.

Накануне стало известно, что минский областной суд приговорил известного белорусского философа и методолога Владимира Мацкевича к пяти годам тюрьмы за политические высказывания и участие в протестах в августе 2020 года.