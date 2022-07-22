Известный белорусский философ получил срок за экстремизм и оскорбление Лукашенко

Белорусский философ Мацкевич получил пять лет тюрьмы за экстремизм и оскорбление Лукашенко

Минский областной суд приговорил известного белорусского философа и методолога Владимира Мацкевича к пяти годам тюрьмы за политические высказывания и участие в протестах в августе 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

66-летний ученый и общественный деятель был задержан КГБ летом 2021 года по статьям об оскорблении президента республики Александра Лукашенко, участии в беспорядках и экстремизме. Незадолго до этого он рассказал на радио, как гражданам можно обезопасить себя в условиях «тотальных зачисток».

В суде дело Мацкевича рассматривалось в закрытом режиме. Какие конкретно эпизоды инкриминировались ему в качестве преступлений, не уточняется. Получил ли мужчина право на апелляцию, также неизвестно. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что признает авторитарный характер белорусского режима и элементы диктатуры в нем. При этом политик заверил, что такой строй существует как способ «сделать людям лучше». Он также назвал участников акций протеста, которые требовали проведения новых выборов в августе 2020 года, выступающими «против собственного народа».