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Лукашенко признал авторитарность режима в Белоруссии

Президент Белоруссии назвал свою власть авторитарной, но отверг наличие политзаключенных

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Власть в Белоруссии жесткая и даже авторитарная по своей природе, однако в стране «политических заключенных нет». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью агентству France Press, отрывки которого опубликованы на YouTube.

Политик признал, что его власть можно охарактеризовать как диктаторскую, однако назвал ее единственным способом сделать «людям лучше». Он также назвал участников акций протеста, которые требовали проведения новых выборов в августе 2020 года, выступающими «против собственного народа».

«А не то что мне вот хочется диктовать и я с ума сошел, сидя в центре Европы, в относительно небольшой стране, с небольшим населением... Я чего-то начинаю диктовать и еще душить собственный народ, который проголосовал за меня давным-давно и поддерживает меня до сих пор», — сказал Лукашенко.

В этом же интервью белорусский лидер оценил целесообразность переговоров по Донбассу между Россией и Украиной. По его мнению, Киев должен дать гарантии Москве, что с территории Украины никогда не будут поступать угрозы российской территории. В таком случае Россия даст ответные гарантии безопасности.

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Алевтина Запольская
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