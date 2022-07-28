Поклонники оценили наряды Бритни Спирс словами «найми стилиста»

Певица Бритни Спирс снялась в леопардовом бикини и стала объектом насмешек в сети

Американская певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс снялась в различных нарядах и стала объектом насмешек в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, знаменитость разместила серию снимков. На первых фото артистка позировала в элегантных платьях с цветочным принтом, мини-юбках, джинсах заниженной посадки. Кроме того, она запечатлела себя на камеру в бикини с леопардовой расцветкой с вкраплениями неонового желтого и розового цветов. Образ дополнили туфли-лодочки на каблуках коричневого цвета и украшение в виде камеи. Волосы Спирс собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж со слоем черной подводки.

Упомянутый пост набрал уже более 272 тысячи лайков. Поклонники не оценили внешний вид звезды. «Бритни, пожалуйста, найми стилиста», «К слову, она носит одни и те же коричневые туфли», «Люблю тебя, но твой вкус оставляет желать лучшего», «И где она только берет эти вещи», «Кто-нибудь, смойте с ее глаз эту подводку», «Твой макияж меня убивает», — писали юзеры.

Ранее в июле Бритни Спирс снялась без макияжа с обнаженной грудью и удивила фанатов отсутствием обручального кольца на пальце. На размещенных снимках 40-летняя артистка позировала лежа на кровати в номере отеля. Знаменитость запечатлела себя на камеру в бирюзовых стрингах.