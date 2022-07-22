Бритни Спирс удивила фанатов фото с обнаженной грудью и без обручального кольца

Бритни Спирс удивила фанатов откровенными снимками без макияжа и обручального кольца

Американская певица и актриса Бритни Спирс снялась без макияжа с обнаженной грудью и удивила фанатов отсутствием обручального кольца на пальце. Соответствующие публикации появились в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В описании к одному из постов Спирс упомянула, что на данный момент находится в Лондоне. На размещенных снимках 40-летняя артистка позировала лежа на кровати в номере отеля. Знаменитость запечатлела себя на камеру в бирюзовых стрингах с леопардовым принтом. Дополнило откровенный образ колье с подвеской-камеей. На снимках волосы певицы собраны в пучок, а на лице отсутствует косметика.

Опубликованный пост набрал более 229,5 тысячи лайков и 7,6 тысячи комментариев. «Вся моя лента заполнена голой Бритни», «В одежде ты красивее», «Остановись!», «Кто-нибудь, заберите у нее телефон!» — писали юзеры. Кроме того, пользователей сети смутило отсутствие обручального кольца на пальце Спирс. «Я не вижу кольца», «Кольца нет, отель странный, фото без одежды… Что происходит?» — интересовались они.

Ранее в июле американская поп-певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для рекламы собственного бренда косметики JLo Beauty и восхитила фанатов. 52-летняя знаменитость надела для съемки купальник черного цвета с разрезом на талии и распустила волосы.