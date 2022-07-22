Дженнифер Лопес снялась в купальнике для рекламы собственного бренда

Певица Дженнифер Лопес снялась в купальнике в рекламе бренда JLo Beauty

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для рекламы собственного бренда косметики JLo Beauty и восхитила фанатов. На соответствующее видео на странице ее марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость надела для съемки купальник черного цвета с разрезом на талии и распустила волосы. «Совсем скоро. Приготовьтесь», — подписала певица публикацию.

Поклонники выразили свое восхищение по поводу внешнего вида Лопес в комментариях под материалом. «На мой взгляд, Дженнифер — самая красивая от природы женщина с лучшим телом в Голливуде. Без макияжа она выглядит так, будто ей всего лишь 30 лет», «Она великолепна, и этот наряд ей очень подходит», «Бен (Бен Аффлек, муж Лопес — прим. «Ленты.ру»), ты счастливчик!», «У нее потрясающее тело, особенно для ее возраста», «Вау, она выглядит бесподобно! Она — настоящий пример того, что тренировки меняют ваше тело», — высказывались они.

В июне Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма о ее жизни Halftime, который показали на ежегодном кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели певицу на красной ковровой дорожке в облегающем платье бренда Tom Ford черного цвета с прозрачными вставками, оголяющими ее тело.