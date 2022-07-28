Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о перехвате девяти снарядов украинских РСЗО «Ураган»

МО заявило, что ПВО РФ перехватили 2 снаряда РСЗО «Ольха» и 9 снарядов РСЗО «Ураган»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в Донецкой народной республике (ДНР) и девять снарядов РСЗО «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 28 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении трех украинских беспилотников в небе над Харьковской областью и ДНР. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 1625 беспилотных летательных аппаратов и 764 боевые машины РСЗО, добавили в Минобороны.

Материалы по теме:
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.

Ранее 28 июля адмирал Игорь Осипов заявил, что Черноморский флот России в ходе спецоперации завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на предложение США по обмену Бута на Грайнер и Уилана
«Одноклассники» представили крупное обновление
Кадыров заявил о готовности чеченцев штурмовать что угодно по приказу Путина
На Украине попросят лишить престола патриарха Кирилла
На ипотеку в России выделят десятки миллиардов рублей
В соседней галактике обнаружили ультраяркий источник излучения
Россиянка из UFC решила получить американское гражданство
Кремль заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 в России
В Госдуме высказались о возможности применения ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.