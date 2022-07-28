Минобороны заявило о перехвате девяти снарядов украинских РСЗО «Ураган»

МО заявило, что ПВО РФ перехватили 2 снаряда РСЗО «Ольха» и 9 снарядов РСЗО «Ураган»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в Донецкой народной республике (ДНР) и девять снарядов РСЗО «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 28 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении трех украинских беспилотников в небе над Харьковской областью и ДНР. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 1625 беспилотных летательных аппаратов и 764 боевые машины РСЗО, добавили в Минобороны.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.

Ранее 28 июля адмирал Игорь Осипов заявил, что Черноморский флот России в ходе спецоперации завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря.