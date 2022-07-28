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Черноморский флот завоевал господство в Азовском море

Адмирал Осипов заявил о том, что Черноморский флот завоевал господство в Азовском море

Фото: Globallookpress.com

Черноморский флот России в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов. Его в четверг, 28 июля, цитирует «Интерфакс».

«Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага и поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск», — заявил Осипов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и отвоевать Крым.

По его словам, подразделения ВСУ начали процесс «зачистки» Черного моря после того, как российские военные покинули остров Змеиный.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.

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Евгения Куликова
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