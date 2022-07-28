Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Мэра Махачкалы заметили в бутике Louis Vuitton

Mash: мэра Махачкалы Дадаева заметили в бутике Louis Vuitton в турецком Бодруме

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Мэра Махачкалы Салмана Дадаева заметили в бутике Louis Vuitton в турецком Бодруме. Об этом сообщает Mash, опубликовавший соответствующее видео.

Уточняется, что Дадаев проводит в Бодруме свой отпуск. «Радостного Салмана Дадаева заметили в местном магазине Louis Vuitton. Очевидцы говорят, что его охранник выносил несколько полных пакетов с лого Prada и Valentino», — говорится в сообщении. По информации издания, сам градоначальник заявил, что не является клиентом Louis Vuitton и ничего постыдного в отпуске не делает.

Согласно официальным данным, доход Дадаева за 2020 год составил 1,7 миллиона рублей. В пользовании у мэра Махачкалы указаны две квартиры.

В начале марта сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton закрывает 124 бутика в России. Также временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel. Решение было вызвано ситуацией на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Глава ЛНР заявил о разминировании половины Северодонецка
Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов на осень от 590 рублей
Россию и Китай назвали основным вызовом интересам США в Африке
В ООН предсказали новый продовольственный кризис
Спрогнозирован исход конфликта между Китаем и США из-за визита Пелоси на Тайвань
Названы самые издаваемые в России авторы
Главу Федерации мотоспорта Петербурга арестовали из-за насилия над подростком
Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России
В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.