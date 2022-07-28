Мэра Махачкалы заметили в бутике Louis Vuitton

Mash: мэра Махачкалы Дадаева заметили в бутике Louis Vuitton в турецком Бодруме

Мэра Махачкалы Салмана Дадаева заметили в бутике Louis Vuitton в турецком Бодруме. Об этом сообщает Mash, опубликовавший соответствующее видео.

Уточняется, что Дадаев проводит в Бодруме свой отпуск. «Радостного Салмана Дадаева заметили в местном магазине Louis Vuitton. Очевидцы говорят, что его охранник выносил несколько полных пакетов с лого Prada и Valentino», — говорится в сообщении. По информации издания, сам градоначальник заявил, что не является клиентом Louis Vuitton и ничего постыдного в отпуске не делает.

Согласно официальным данным, доход Дадаева за 2020 год составил 1,7 миллиона рублей. В пользовании у мэра Махачкалы указаны две квартиры.

В начале марта сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton закрывает 124 бутика в России. Также временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel. Решение было вызвано ситуацией на Украине.