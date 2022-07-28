В Минобороны рассказали о планах ВСУ устроить провокацию со взрывом дамбы

Минобороны России сообщило о планах ВСУ взорвать дамбу в Артемовске

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить провокацию, взорвав дамбу в городе Артемовске в Донецкой народной республике, после чего обвинить в этом российских солдат, сообщает РИА Новости.

«В Артемовске Донецкой народной республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — заявил представитель Минобороны России.

Он отметил, что реализация их планов может привести к затоплению жилых кварталов города, в котором проживают более 35 тысяч человек. Помимо этого, с большой вероятностью после ухода воды системы жизнеобеспечения окажутся поврежденными, заключил генерал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с захваченным бойцами спецназа «Ахмат» совместно с Народной милицией Луганской народной республики сержантом ВСУ.