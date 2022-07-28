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Кадыров опубликовал видео с говорящим «Ахмат — сила!» пленным бойцом ВСУ

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с плененным спецназом «Ахмат» сержантом ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) взяли в плен сержанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с захваченным военным опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» с позывным «Кобра» докладывает Кадырову о взятом в плен на Соледарском направлении украинском военном. У захваченного бойца ВСУ перевязана голова и одна рука. Он рассказал, что является командиром отделения территориальной обороны.

Также российский военный интересуется значением татуировок сержанта ВСУ, который объяснил их наличием у себя патриотических чувств. В конце видео украинский боец говорит лозунг в честь покойного президента Чечни Ахмата Кадырова «Ахмат — сила!».

Глава республики, комментируя запись, подчеркнул, что патриотические татуировки не придали сержанту «волшебных сил и перемога не состоялась». По мнению Кадырова, сослуживцы бросили плененного бойца, а руководству Украины он не нужен. «Что ему делать в такой ситуации и что говорить? Ответ в конце видео», — заключил лидер Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видео с чеченскими солдатами, носящими нашивки «На Киев». Кроме того, глава Чечни показал бронированную и специальную технику с аналогичной надписью.

Константин Лысяков
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