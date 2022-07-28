Народная милиция ДНР отчиталась о потерях ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении гаубицы М-777 и более 40 украинских военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями Донецкой народной республики (ДНР) за сутки потеряли более 40 военных убитыми и несколько единиц техники. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным командования, в течение прошедших 24 часов донецкими военнослужащими были уничтожены один взвод реактивных систем залпового огня (РЗСО) БМ-21 «Град», одна гаубица производства стран НАТО М-777 и три грузовика.

«Подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Авдеевка», — отчитались в Народной милиции.

Ранее представители Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали число погибших мирных жителей с начала обострения ситуации в Донбассе. Среди убитых — как минимум трое детей.