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Названо число погибших с начала обострения в Донбассе жителей ЛНР

СЦКК ЛНР сообщило о гибели 77 гражданских с начала обострения в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Более 70 человек, в том числе несколько детей, погибли на территории Луганской народной республики (ЛНР) с начала обострения боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет ТАСС.

Речь идет о периоде с 17 февраля по 28 июля. Жертвами боевых действий стали как минимум 295 гражданских — 77 жителей ЛНР погибли и 222 получили ранения. Среди убитых — трое детей, среди раненых — 19 несовершеннолетних. Число погибших военнослужащих не называется.

Кроме того, как отмечают представители, разрушены 1942 дома в 31 населенном пункте, а также 178 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее информацию о раненых и погибших гражданских представили власти Донецка. Только на территории города с начала военной операции погибли как минимум 129 гражданских.

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Алевтина Запольская
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