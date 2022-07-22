Названо число погибших под обстрелами жителей Донецка с начала СВО

Мэр Донецка сообщил, что под украинскими обстрелами с начала СВО погибли 129 гражданских

Как минимум 129 жителей Донецка погибли под украинскими обстрелами с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

Речь идет о периоде с 24 февраля, когда российская армия вошла на Украину. Среди 129 погибших гражданских, как отмечает градоначальник, насчитывается шестеро детей.

«Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», — заявил мэр, уточнив, что большинство получили минно-взрывные травмы.

Ранее стало известно, что во время одного из последних обстрелов Донецка погибли двое мирных жителей. Одним из них стал главный инженер местной шахты «Трудовская».

