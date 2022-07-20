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Число погибших при обстреле Донецка возросло

Штаб теробороны ДНР сообщил о росте числа жертв обстрела Донецка до двух

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Число жертв обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до двух, погиб еще один мирный житель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

Ранее Министерство угля и промышленности республики заявляло, что под ударами в городе погиб главный инженер местной шахты «Трудовская». Он стал первой жертвой обстрела.

Еще один гражданский, как утверждает командование, погиб до приезда врачей на улице Школьной. Число пострадавших в результате артиллерийской атаки пока не уточняется.

15 июля также сообщалось об ударе ВСУ по Донецку. Снаряды упали на Кировский район города, повредив жилые дома и автомобили. На местном газопроводе начался пожар. Пострадали пять человек.

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Алевтина Запольская
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