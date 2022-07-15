Число пострадавших при массированном обстреле Донецка возросло

Штаб теробороны ДНР сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле Донецка до пяти

Число пострадавших при массированном артиллерийском обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до пяти. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Речь идет об ударе, который нанесли по городу утром в пятницу, 15 июля. Снаряды упали на Кировский район города, повредив жилые дома и автомобили. На местном газопроводе начался пожар.

Ранее штаб сообщал о трех пострадавших — двух мужчин и женщины. Их состояние до сих пор неизвестно, количество раненых также может увеличиться.

Накануне, 14 июля, стало известно, что украинские военные обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе Донецка. По данным Штаба теробороны, в результате атаки погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения.

Как заверил глава ДНР Денис Пушилин, огонь велся из американских 155-миллиметровых гаубиц M777.