Число пострадавших при массированном обстреле Донецка возросло
Число пострадавших при массированном артиллерийском обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до пяти. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
Речь идет об ударе, который нанесли по городу утром в пятницу, 15 июля. Снаряды упали на Кировский район города, повредив жилые дома и автомобили. На местном газопроводе начался пожар.
Ранее штаб сообщал о трех пострадавших — двух мужчин и женщины. Их состояние до сих пор неизвестно, количество раненых также может увеличиться.
Накануне, 14 июля, стало известно, что украинские военные обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе Донецка. По данным Штаба теробороны, в результате атаки погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения.
Как заверил глава ДНР Денис Пушилин, огонь велся из американских 155-миллиметровых гаубиц M777.