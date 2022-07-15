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Число пострадавших при массированном обстреле Донецка возросло

Штаб теробороны ДНР сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле Донецка до пяти

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Число пострадавших при массированном артиллерийском обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до пяти. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Речь идет об ударе, который нанесли по городу утром в пятницу, 15 июля. Снаряды упали на Кировский район города, повредив жилые дома и автомобили. На местном газопроводе начался пожар.

Ранее штаб сообщал о трех пострадавших — двух мужчин и женщины. Их состояние до сих пор неизвестно, количество раненых также может увеличиться.

Накануне, 14 июля, стало известно, что украинские военные обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе Донецка. По данным Штаба теробороны, в результате атаки погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения.

Как заверил глава ДНР Денис Пушилин, огонь велся из американских 155-миллиметровых гаубиц M777.

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Алевтина Запольская
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