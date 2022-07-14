Украинские военные обстреляли автостанцию в центре Донецка

ВСУ обстреляли автостанцию «Центр» в Донецке, погибли два человека, трое ранены

Украинские военные открыли огонь по автостанции в центре Донецка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По информации градоначальника, обстрелу подвергся Ворошиловский район. В районе автостанции «Центр» имеются погибшие и раненые.

Согласно данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики, в результате обстрела погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня «Ураган» одну из школ в Макеевке. Здание получило значительные повреждения.