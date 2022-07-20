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Под обстрелом в Донецке погиб главный инженер местной шахты

Министерство угля ДНР сообщило о гибели под обстрелом главного инженера шахты «Трудовская»

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Один мирный жителей погиб во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

По данным командования, обстрел начался днем в среду, 20 июля. Снаряды упали на Петровский район города, где располагался шахтерский поселок. Огонь велся с украинских позиций под Красногоровкой.

Как уточняет Министерство угля и промышленности республики, жертвой обстрела стал главный инженер местной шахты «Трудовская». Он погиб, когда шел с работы по улице Рационализаторов.

15 июля также сообщалось об ударе ВСУ по Донецку. Снаряды упали на Кировский район города, повредив жилые дома и автомобили. На местном газопроводе начался пожар. Пострадали пять человек.

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Алевтина Запольская
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