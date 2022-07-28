В Госдуме захотели запретить одной категории россиян иметь водительские права

«Известия»: ГД может усложнить россиянам получение водительских прав по состоянию здоровья

Российским автомобилистам могут усложнить получение водительских прав при подозрении на наличие заболевания, препятствующие вождению, а также при наличии иных ограничений по здоровью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Государственную думу.

По информации агентства, депутаты Госдумы рассмотрят поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных».

Согласно предложенным изменениям, если при оказании медицинской помощи врач обнаружит заболевание, накладывающее ограничения на управление автомобилем или же вовсе запрещающее садиться за руль, он будет обязан внести эту информацию в базу данных.

«Одновременно медицинский работник должен направить водителя транспортного средства на дальнейшее обследование и (или) лечение и на проведение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, срок проведения которого не может превышать двух месяцев со дня внесения соответствующей информации в реестр», — говорится в документе.

За это время водитель должен будет пройти обследование у профильного врача. Если диагноз подтвердится, то будет аннулирована выданная ранее медсправка и вместе с ней само водительское удостоверение.

Отмечается, что может оказаться, что подтвержденный диагноз не запрещает управлять автомобилем, но накладывает ограничения. К таким случаям относится использование очков при снижении остроты зрения или обязательное оснащение машины парктроником в случае слепоты одного глаза. Тогда водителю необходимо будет снова пройти медкомиссию и получать новую справку, в которой будут указаны эти ограничения.

Ранее в России ввели наказание за повторное управление авто без прав. Оно распространяется на лица, лишенные права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного административного правонарушения. Максимальное наказание может составить до двух лет лишения свободы.