В Госдуме напомнили об изменении наказания за повторное управление авто без прав

Депутат Колесник: вводится уголовная ответственность за повторное управление авто без прав

В России вводится уголовная ответственность за повторное управление машиной без прав людьми, которые ранее были лишены водительского удостоверения, напомнил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

С 25 июля в России вводится уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством без водительского удостоверения лицами, лишенными права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного административного правонарушения. Максимальное наказание может составить до двух лет лишения свободы.

Надо четко следовать правилам дорожного движения, и это сразу снизит аварийность на дорогах и количество жертв. А человеческая жизнь бесценна Андрей Колесник депутат

Депутат отметил, что меру наказания будет назначать суд. «Суд будет разбираться: были ли отягчающие обстоятельства. Также суд будет обращать внимание на то, за что ранее человек был лишен водительского удостоверения», — объяснил Колесник.

Ранее в ГИБДД рассказали о штрафах для водителей, записывающих голосовые сообщения в движении. Водитель, держащий телефон, набирающий СМС или голосовое сообщение во время движения, будет оштрафован на 1,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве. По данным ведомства, это отвлекает водителя от управления автомобилем, а также подвергает опасности его и окружающих не меньше, чем «разговор по телефону без hands free».

