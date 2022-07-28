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Поставки техники в Россию сократились в три раза

«Ъ»: поставки электронной техники в Россию уменьшились в 3-4 раза к концу весны 2022 года

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Крупные российские дистрибуторы электроники из-за западных санкций столкнулись с сокращением поставок. По некоторым позициям их объемы уменьшились на 75 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщила изданию директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова, «полки в магазинах уже начинают пустеть», в первую очередь в дефиците продукция от Apple и Samsung. Поставки смартфонов к концу весны 2022 года сократились в три-четыре раза год к году, поставки ноутбуков и ПК — до 75 процентов.

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Владельцы компаний считают, что заметный дефицит техники в рознице может начаться уже осенью. В свою очередь, ритейлеры продолжают пополнять запасы и расширять ассортимент. Эксперты отмечают, что никто кроме дистрибуторов не сможет профинансировать такой объем товара, который бы удовлетворил спрос всей страны, поскольку схему отрабатывали длительное время. «Процессы отрабатывались и складывались десятилетиями, в одночасье их не изменить», — приводит издание слова исполнительного директора diHouse Андрея Тарасова.

Продажи новых смартфонов в России во втором квартале 2022 года установили антирекорд, оказавшись минимальными за последние пять лет, а многие производители техники отказались от поставок в страну.

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Юлия Мискевич
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