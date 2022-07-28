Киев подтвердил заинтересованность в продуктовой сделке

Постпред Украины при ООН Кислица подтвердил, что Киев заинтересован в продуктовой сделке

Киев заинтересован в продуктовой сделке. Об этом заявил постоянный председатель Украины при ООН Сергей Кислица на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы вновь подтверждаем наше искреннее желание заставить работать эти трехсторонние договоренности», — сказал постпред.

Ранее Кислица заявил, что Киев не согласен с позицией Москвы о том, что стамбульские соглашения по вывозу зерна не содержат ничего, что препятствовало бы проведению специальной военной операции.