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Киев подтвердил заинтересованность в продуктовой сделке

Постпред Украины при ООН Кислица подтвердил, что Киев заинтересован в продуктовой сделке

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Киев заинтересован в продуктовой сделке. Об этом заявил постоянный председатель Украины при ООН Сергей Кислица на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы вновь подтверждаем наше искреннее желание заставить работать эти трехсторонние договоренности», — сказал постпред.

Ранее Кислица заявил, что Киев не согласен с позицией Москвы о том, что стамбульские соглашения по вывозу зерна не содержат ничего, что препятствовало бы проведению специальной военной операции.

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Анастасия Заикина
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