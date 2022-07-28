На Украине не согласились с российской трактовкой соглашения о вывозе зерна

Украинский дипломат заявил, что Киев не согласен с позицией Москвы по соглашению о зерне

В Киеве не согласны с позицией Москвы о том, что стамбульские соглашения по вывозу зерна не содержат ничего, что препятствовало бы проведению специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

«Мы осуждаем позицию Российской Федерации, заявившей, что ничего не препятствует продолжению ее войны на Украине. Мы не согласны с этим», — заявил об украинской трактовке соглашения Кислица на брифинге с участием заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

Позже, 25 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удары российских вооруженных сил по целям в военной части порта Одессы. Как заявил Лавров, уничтожение военных объектов в одесском порту не противоречит обязательствам, которая взяла на себя Россия в Стамбуле. Он также добавил, что сделка о зерне никак не препятствует продолжению специальной военной операции на Украине.

В тот же день, уже после выступления главы российского МИД, на Украине рассказали, что намереваются отправить первую партию зерна ориентировочно до 31 июля.