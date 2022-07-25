Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве надеются отправить первую партию зерна в течение недели

В правительстве Украины заявили, что надеются отправить первую партию зерна на этой неделе

Фото: Nariman El-Mofty / AP

В Киеве рассчитывают снарядить первую партию зерна в течение недели, караван должен отправиться из порта Черноморск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова.

«Сегодня будет утвержден нашими военными документ более детальный с координатами мест, куда будут прибывать суда, чтобы следовать караваном, как будет осуществляться плавание по нашим территориальным водам. И в течение недели, надеемся, первая отправка будет осуществлена», — заявил Васьков.

Он также отметил, что первым начнет работу порт Черноморск, а в течение двух недель должны начать работать все три порта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удары вооруженных сил России по целям в порту Одессы не противоречат обязательствам, которые взяла на себя страна в Стамбуле после подписания соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море. Как сообщали в министерстве обороны России, в результате ракетного удара по военной части одесского порта были уничтожены украинский корабль, склад ракет «Гарпун», а также производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Китайская Huawei начала избавляться от сотрудников в России
В России состоялся многотысячный фестиваль
В Петербурге школьница отравилась бензином в квартире
Отказ легионера играть за «Спартак» сочли неуважением к российскому хоккею
Подрывника православной гимназии приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Парикмахер назвала портящие волосы прически
В Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам
В США заявили о попавшем в стратегическую ловушку Путина Западе
Охрану экс-президента Польши усилили после призыва сократить население России
В Киеве надеются отправить первую партию зерна в течение недели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.