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Лавров опроверг нарушение договоренностей по вывозу зерна

Лавров заявил, что удары по порту Одессы не противоречат взятым Россией обязательствам

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Удары вооруженных сил России по целям в порту Одессы не противоречат обязательствам, которая взяла на себя страна в Стамбуле после подписания соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров по итогам визита в Республику Конго, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается целей, по которым были нанесены удары, они расположены в отдельной военной части порта. Целью был боевой катер и склад с боеприпасами, куда недавно доставили ракеты "Гарпун", чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота», — объяснил Лавров.

Министр добавил, что зерновой терминал находится на значительном удалении от военной части порта, поэтому «никаких препятствий для того, чтобы зерно начало поставляться для заказчика, не существует, и мы их не создавали».

Ранее в Министерстве обороны России назвали результаты удара по военным объектам одесского порта. Ракетными ударами были уничтожены украинский корабль, склад ракет «Гарпун», а также производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины.

На удар по одесскому порту отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что эта атака ставит под угрозу договоренности, достигнутые в Стамбуле 22 июля.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

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Василий Мека
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