Лавров опроверг влияние сделки по зерну на ход спецоперации

Глава МИД Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает России продолжить СВО на Украине

Сделка по зерну не помешает России продолжить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Конго, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он опроверг влияние договоренностей на ход спецоперации, поскольку Россия не нарушила условия зернового соглашения, ударив по целям, которые располагаются на военной части Одесского порта.

«И представители секретариата ООН, между прочим, если я правильно понимаю, вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов», — заключил глава ведомства.