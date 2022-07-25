Лавров заявил об отсутствии препятствия для вывоза зерна из порта Одессы

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не создавала препятствий для вывоза зерна из Одессы

Россия не создавала никаких препятствий для вывоза зерна из порта Одессы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Конго, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы МИД, зерновой терминал находится на значительном расстоянии от военных объектов. «Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует. Мы их не создавали», — сказал Лавров.

Министр добавил, что цели, по которым были нанесены удары, располагаются в другой части Одесского порта. Ими являлись боевой катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, а также склад с боеприпасами, куда недавно были доставлены противокорабельные ракеты Harpoon. «Доставили для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота», — подчеркнул Лавров.

24 июля Министерство обороны России отчиталось об ударе по морскому порту Одессы, в результате которого были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины. Кроме того, ударами были уничтожены украинский корабль и склад ракет Harpoon.

22 июля Россия и Украина подписали зеркальные соглашения с Турцией и ООН о вывозе украинского зерна через Черное море.