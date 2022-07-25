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Лавров заявил об отсутствии препятствия для вывоза зерна из порта Одессы

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не создавала препятствий для вывоза зерна из Одессы

Фото: МИД РФ / Global Look Press

Россия не создавала никаких препятствий для вывоза зерна из порта Одессы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Конго, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы МИД, зерновой терминал находится на значительном расстоянии от военных объектов. «Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует. Мы их не создавали», — сказал Лавров.

Министр добавил, что цели, по которым были нанесены удары, располагаются в другой части Одесского порта. Ими являлись боевой катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, а также склад с боеприпасами, куда недавно были доставлены противокорабельные ракеты Harpoon. «Доставили для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота», — подчеркнул Лавров.

24 июля Министерство обороны России отчиталось об ударе по морскому порту Одессы, в результате которого были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины. Кроме того, ударами были уничтожены украинский корабль и склад ракет Harpoon.

22 июля Россия и Украина подписали зеркальные соглашения с Турцией и ООН о вывозе украинского зерна через Черное море.

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Алевтина Запольская
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