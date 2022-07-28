Рыбак выловил загадочную рыбу с человеческими зубами

USA Today: в Мексике поймали рыбу с зубами, похожими на человеческие

В мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас рыбак выловил загадочную рыбу с зубами, похожими на человеческие. Об этом сообщает USA Today.

Пара из Литвы поделилась фотографиями и видеозаписью своего улова в соцсетях. Она также попросила пользователей помочь им определить вид рыбы. На записи слышно, как, дотянувшись до лески и демонстрируя пойманную рыбу, мужчина спрашивает: «Кто знает, что это за вид рыбы?»

В комментариях пользователи раскритиковали мужчину за то, что он начал демонстрировать рыбу, а не отпустил ее сразу после поимки. В конце концов, некоторые все же узнали в ней пучеглазого пуффера (Sphoeroides annulatus). Эти рыбы обитают в восточной части Тихого океана, от Нижней Калифорнии до Перу, а также на Галапагосских островах. У них пятнистый окрас и странно выглядящие передние зубы. Такие рыбы ядовиты и непригодны к употреблению в пищу.

Ранее сообщалось, что в Северной Каролине, США, рыбак также поймал рыбу с зубами, как у человека. Ему на крючок попался кейпкодский карась, более известный как рыба-овцеголов.