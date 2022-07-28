Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Рыбак выловил загадочную рыбу с человеческими зубами

USA Today: в Мексике поймали рыбу с зубами, похожими на человеческие

В мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас рыбак выловил загадочную рыбу с зубами, похожими на человеческие. Об этом сообщает USA Today.

Пара из Литвы поделилась фотографиями и видеозаписью своего улова в соцсетях. Она также попросила пользователей помочь им определить вид рыбы. На записи слышно, как, дотянувшись до лески и демонстрируя пойманную рыбу, мужчина спрашивает: «Кто знает, что это за вид рыбы?»

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

В комментариях пользователи раскритиковали мужчину за то, что он начал демонстрировать рыбу, а не отпустил ее сразу после поимки. В конце концов, некоторые все же узнали в ней пучеглазого пуффера (Sphoeroides annulatus). Эти рыбы обитают в восточной части Тихого океана, от Нижней Калифорнии до Перу, а также на Галапагосских островах. У них пятнистый окрас и странно выглядящие передние зубы. Такие рыбы ядовиты и непригодны к употреблению в пищу.

Ранее сообщалось, что в Северной Каролине, США, рыбак также поймал рыбу с зубами, как у человека. Ему на крючок попался кейпкодский карась, более известный как рыба-овцеголов.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на предложение США по обмену Бута на Грайнер и Уилана
«Одноклассники» представили крупное обновление
Кадыров заявил о готовности чеченцев штурмовать что угодно по приказу Путина
На Украине попросят лишить престола патриарха Кирилла
На ипотеку в России выделят десятки миллиардов рублей
В соседней галактике обнаружили ультраяркий источник излучения
Россиянка из UFC решила получить американское гражданство
Кремль заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 в России
В Госдуме высказались о возможности применения ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.