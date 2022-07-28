Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Победитель шоу «Голос» назвал самую пошлую программу на российском телевидении

Певец-иеромонах Фотий назвал Comedy Club самой пошлой программой на российском телевидении
Отец Фотий

Отец Фотий. Кадр: Историс - Откройте, Давид! / YouTube

Победитель четвертого сезона шоу «Голос» иеромонах Фотий (настоящее имя — Виталий Мочалов) назвал Comedy Club самой пошлой программой на российском телевидении. О различиях между пошлым и остроумным юмором Фотий порассуждал в выпуске шоу «Откройте, Давид», доступном на YouTube.

«Comedy Club — это, наверное, самое пошлое, из того, что есть на телевидении. Юмор обязательно священники применяют. Чувство юмора — это чувство, присущее Богу, он тоже остроумен. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный», — заявил иеромонах.

Иеромонах также рассказал о своих телевизионных предпочтениях. Так, Фотий смотрел шоу «Вечерний Ургант» до его закрытия. Но, по мнению певца, в последнее время передача изменилась в худшую сторону. «Все стало как-то однобоко, пошло. Как будто прям сменилась команда, потому что раньше качество шуток было иное», — отметил он.

В апреле 2021 года иеромонах раскритиковал трек Russian Woman певицы Manizha, с которым она выступила на «Евровидении». Он заявил, что композиция искажает образ русской женщины. В то же время Фотий назвал Manizha хорошей певицей.

Фотий победил в телешоу «Голос» в 2015 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Глава ЛНР заявил о разминировании половины Северодонецка
Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов на осень от 590 рублей
Россию и Китай назвали основным вызовом интересам США в Африке
В ООН предсказали новый продовольственный кризис
Спрогнозирован исход конфликта между Китаем и США из-за визита Пелоси на Тайвань
Названы самые издаваемые в России авторы
Главу Федерации мотоспорта Петербурга арестовали из-за насилия над подростком
Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России
В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.