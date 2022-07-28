Победитель шоу «Голос» назвал самую пошлую программу на российском телевидении

Певец-иеромонах Фотий назвал Comedy Club самой пошлой программой на российском телевидении

Победитель четвертого сезона шоу «Голос» иеромонах Фотий (настоящее имя — Виталий Мочалов) назвал Comedy Club самой пошлой программой на российском телевидении. О различиях между пошлым и остроумным юмором Фотий порассуждал в выпуске шоу «Откройте, Давид», доступном на YouTube.

«Comedy Club — это, наверное, самое пошлое, из того, что есть на телевидении. Юмор обязательно священники применяют. Чувство юмора — это чувство, присущее Богу, он тоже остроумен. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный», — заявил иеромонах.

Иеромонах также рассказал о своих телевизионных предпочтениях. Так, Фотий смотрел шоу «Вечерний Ургант» до его закрытия. Но, по мнению певца, в последнее время передача изменилась в худшую сторону. «Все стало как-то однобоко, пошло. Как будто прям сменилась команда, потому что раньше качество шуток было иное», — отметил он.

В апреле 2021 года иеромонах раскритиковал трек Russian Woman певицы Manizha, с которым она выступила на «Евровидении». Он заявил, что композиция искажает образ русской женщины. В то же время Фотий назвал Manizha хорошей певицей.

Фотий победил в телешоу «Голос» в 2015 году.