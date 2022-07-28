В США обеспокоились масштабной скупкой земель китайцами

Fox News: связанные с властями китайцы скупают земли возле стратегических объектов США

В США растет обеспокоенность по поводу масштабной скупки земель в стране китайцами, которые могут быть связаны с правительством КНР. Среди приобретенных земель в том числе те, которые находятся возле стратегических объектов, сообщает Fox News.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в 2019 году китайским предпринимателям уже принадлежало около 777 квадратных километров земли в стране. За прошедшее время площадь находящихся в собственности граждан КНР территорий увеличилась.

Многие из приобретенных земель находятся близко к секретным военным объектам США. Так, в 2021 году бывший китайский военный купил в Техасе около 526 квадратных километров земли вдоль американо-мексиканской границы. Эта земля находится рядом с авиабазой Лафлин, она фактически окружает ее. В Северной Дакоте власти настороженно реагируют на покупку китайской компанией 1,5 квадратных километра в окрестностях базы ВВС Гранд-Форкс. По словам местного сенатора Кевина Крамера, на территории объекта развивают беспилотные технологии, используемые в космических и спутниковых системах.

Кроме того, была приобретена земля в штате Монтана недалеко от американского ядерного объекта. Сейчас правительство США выясняет, не могли ли размещенные там вышки сотовой связи блокировать связь в ядерных хранилищах и системах.

«Представители американской разведки говорят, что уже довольно давно бьют тревогу, опасаясь, что может быть уже слишком поздно», — поясняет расследовавшая тему репортер Сара Картер. Она отмечает, что большая часть китайских предпринимателей, скупающих земли, так или иначе связана с правительством Коммунистической партии Китая. «Массовые захваты земель китайским правительством происходят через китайские фирмы, связанные с Коммунистической партией», — говорит Картер.

Ранее стало известно, что иностранцам и юрлицам из недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России. Соответствующий законопроект внесен в правительство.