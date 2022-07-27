Иностранцам готовят ограничения на покупку земли в России

«Известия»: иностранцам могут запретить приобретать земельные участки в России

Иностранцам и юрлицам из недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, уже внесенный в правительство.

Тем же документом предлагается ограничивать оборот земли, находящейся в собственности субъектов из недружественных стран. Таким образом, иностранцы и компании из этих государств не смогут не только покупать землю в России, но и продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран. Оговаривается, что законопроект не предусматривает изъятие ранее приобретенных участков.

Инициатива разработана как ответная мера на санкционную политику стран Запада.

20 июля Финляндия ввела схожие меры. Так, были ужесточены ограничения в отношении россиян, в том числе власти страны ограничили покупку земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности. Торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов объяснил, что в необходимую для этого лицензию от минобороны внесут изменения, по которым военное ведомство получит право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс к этому военные дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии.

В мае стало известно, что российские некоммерческие организации (НКО) смогут бесплатно получать земельные участки в пользование, в том числе для капитального строительства. Теперь земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, может быть безвозмездно предоставлена НКО для строительства или реконструкции объектов за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета. Закон, в числе прочего, необходим для сохранения и развития Соловецкого архипелага, недопущения роста стоимости строительства и реконструкции на нем и, как следствие, увеличения расходов федерального бюджета.