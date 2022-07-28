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Стало известно о романе Джона Траволты спустя два года после смерти жены

Стало известно о романе 68-летнего американского актера Джона Траволты после смерти жены

Фото: Charlie Steffens / Global Look Press

Стало известно о новом романе 68-летнего американского актера Джона Траволты спустя два года после смерти жены Келли Престон. Об этом сообщает Suggest.

По информации источника, новой возлюбленной звезды «Криминального чтива» стала 71-летняя Керсти Элли, с которой актер вместе снимался в 1989 году в фильме «Уж кто бы говорил», а также в нескольких ситкомах. Актриса ранее заявляла, что была влюблена в Траволту со времен их знакомства на съемочной площадке, однако не вступала с ним в отношения, так как была замужем.

Сообщается, что артистов сблизила тема саентологии, которой они оба увлекаются. Помимо этого, по некоторым данным, Элли каждое лето живет во Флориде недалеко от резиденции Траволты.

В 2020-м году супруга артиста Келли Престон умерла от рака груди. В браке пара прожила 30 лет и завела троих детей. В 2009-м старший ребенок Траволты погиб в подростковом возрасте в результате эпилептического приступа.

Ранее стало известно, что 47-летний американский актер Брэдли Купер начал встречаться с главной помощницей бывшего государственного секретаря США Хилари Клинтон, 45-летней Хумой Абедин.

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Анастасия Астахова
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