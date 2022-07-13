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Брэдли Купер начал встречаться с помощницей Хилари Клинтон

Брэдли Купер начал встречаться с главной помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин

Фото: Phil McCarten / Globallookpress.com

47-летний американский актер Брэдли Купер начал встречаться с главной помощницей бывшего государственного секретаря США Хилари Клинтон, 45-летней Хумой Абедин. Об этом сообщает PageSix.

Пара состоит в отношениях на протяжении последних нескольких месяцев, однако старается не афишировать этот факт. Сообщается, что актер и политическая активистка вместе прибыли на мероприятие Mat Gala в мае этого года, однако намеренно разделились перед выходом на красную дорожку.

Купер и Абедин познакомились благодаря главному редактору американского Vogue Анне Винтур. «Анна определенно играла роль свахи. Она лучшая подруга Брэдли и обожает Хуму. Они идеально подходят друг другу: оба занимаются властью, политикой и человеческими делами», — сообщил изданию один из инсайдеров.

В 2011 году Хума Абедин вышла замуж за конгрессмена США Энтони Винера. В браке у пары родился сын. В 2016-м активистка заявила о расставании с супругом после того, как его обвинили в секс-переписке с несовершеннолетней девушкой.

Брэдли Купер состоял в отношениях с русской моделью Ириной Шейк с 2015 по 2019 год. За это время у пары родилась дочь.

В начале июля стало известно, что новой возлюбленной 50-летнего солиста группы Thirty Seconds to Mars и актера Джареда Лето стала 25-летняя русская модель Дарья Корчина.

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Анастасия Астахова
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