Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Генпрокурор России заявил о тысяче дел об истреблении Киевом жителей Донбасса

Генпрокурор России Краснов заявил о тысяче дел об истреблении Киевом жителей Донбасса

Фото: Telegram-канал «Генпрокуратура России»

По фактам истребления киевским режимом жителей Донбасса расследуется более тысячи уголовных дел. Об этом в четверг, 28 июля, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с генпрокурором Киргизии Курманкулом Зулушевым, его слова передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обсуждая с коллегой ситуацию на Украине, Краснов рассказал о многочисленных фактах убийств и зверских расправ над мирным населением со стороны украинских боевиков.

«Подобные преступления до сих пор совершаются ежедневно, в том числе с участием наемников из государств СНГ, фиксируется практически бесконтрольный оборот оружия, боеприпасов, многие образцы которого, прежде всего западные, стали появляться и на черном рынке», — отметил российский генпрокурор.

По словам Краснова, наличие этих угроз «подтверждает необходимость действовать сообща, принимать скоординированные решения». Также глава российского надзорного ведомства поблагодарил Курманкула Зулушева за профессиональное отношение к происходящим событиям.

26 июля сообщалось, что генпрокурор России назвал угрозой для стран СНГ расползание наемников с Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Египет аннулировал контракт на поставку украинской пшеницы
Россиянина осудят за убийство начальника и угон его автомобиля
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
В ДНР заявили о бесполезности HIMARS в спецоперации на Украине
Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со скидками
Apple избавилась от Intel в своих компьютерах
Захарова рассказала про эксплуатацию образа жены Зеленского
Московский рокер дал совет столкнувшимся с уличными хулиганами
Стало известно о сработавшей в российском городе системе ПВО
В Запорожье пообещали установить новый памятник Пушкину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.