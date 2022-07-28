Генпрокурор России заявил о тысяче дел об истреблении Киевом жителей Донбасса

Генпрокурор России Краснов заявил о тысяче дел об истреблении Киевом жителей Донбасса

По фактам истребления киевским режимом жителей Донбасса расследуется более тысячи уголовных дел. Об этом в четверг, 28 июля, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с генпрокурором Киргизии Курманкулом Зулушевым, его слова передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обсуждая с коллегой ситуацию на Украине, Краснов рассказал о многочисленных фактах убийств и зверских расправ над мирным населением со стороны украинских боевиков.

«Подобные преступления до сих пор совершаются ежедневно, в том числе с участием наемников из государств СНГ, фиксируется практически бесконтрольный оборот оружия, боеприпасов, многие образцы которого, прежде всего западные, стали появляться и на черном рынке», — отметил российский генпрокурор.

По словам Краснова, наличие этих угроз «подтверждает необходимость действовать сообща, принимать скоординированные решения». Также глава российского надзорного ведомства поблагодарил Курманкула Зулушева за профессиональное отношение к происходящим событиям.

26 июля сообщалось, что генпрокурор России назвал угрозой для стран СНГ расползание наемников с Украины.