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Генпрокурор России назвал угрозой для стран СНГ расползание наемников с Украины

Генпрокурор России Краснов назвал угрозой для стран СНГ расползание наемников с Украины

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал крайне опасной угрозой для стран СНГ расползание наемников и оружия с Украины. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает ТАСС.

«Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — отметил Краснов на встрече с генпрокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.

Елизавета Новикова
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