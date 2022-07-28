Генпрокурор России заявил об использовании наемников из СНГ на востоке Украины

Генпрокурор России Краснов заявил об использовании наемников из СНГ на востоке Украины

Генпрокурор России Игорь Краснов во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым рассказал о многочисленных фактах использования наемников из стран СНГ на востоке Украины. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Среди угроз, связанных с обострением ситуации на Украине, Краснов также назвал практически бесконтрольный оборот оружия и боеприпасов. По его словам, противостоять этим вызовам возможно «путем совместных скоординированных усилий». Помимо этого, Краснов перечислил ряд общих проблем, с которыми в 2022 году сталкиваются страны-участники СНГ.

«Среди них киберпреступность, экстремизм, терроризм, нелегальные миграционные потоки, незаконный оборот оружия и наркотиков», — отметил генпрокурор.

В конце встречи Краснов пожелал народу Киргизии «благополучия, мира и процветания».

Ранее сообщалось, что генпрокурор России заявил о расследовании тысячи уголовных дел об истреблении Киевом жителей Донбасса.