Кремль отреагировал на предложение США по обмену Бута на Грайнер и Уилана

Песков заявил об отсутствии договоренностей с США по обмену Бута на Грайнер и Уилана

У России пока нет договоренностей с США по поводу обмена предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента России отметил, что при обсуждении подобных тем информационные вбросы не появляются.

«Первое, что нам известно — это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе: нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях», — сказал представитель Кремля.

Ранее CNN сообщил, что президент США Джо Байден поддержал идею обменять предпринимателя Бута на Уилана и Грайнер. В статье отмечалось, что соответствующее предложение российской стороне было направлено еще в июне.