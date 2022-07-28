Байден поддержал идею обменять Бута на Уилана и Грайнер

CNN: президент США Байден поддержал идею обменять предпринимателя Бута на Уилана и Грайнер

Администрация США предложила России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники.

Эту идею поддержал президент США Джо Байден. Отмечается, что соответствующее предложение российской стороне было направлено еще в июне. Однако его детали не уточняются. По данным телеканала, дальнейшее развитие событий зависит от России.

При этом в Кремле отказались комментировать сообщения о предложении США. «Без комментариев», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, получала ли Москва соответствующее предложение от Вашингтона.

Что известно о Грайнер?

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта. Ее задержали в московском аэропорту Шереметьево. Она обвиняется в контрабанде наркотических средств.

Грайнер написала письмо Байдену. Обращение спортсменки было передано в Белый дом через ее представителей. В письме она попросила освободить ее и выразила опасение, что никогда не сможет вернуться домой. Баскетболистка призвала главу Белого дома сделать все, чтобы помочь ей освободиться.

Я проголосовала впервые в 2020 году и выбрала вас. Я верю в вас. Я могу принести много пользы на свободе, если вы поможете мне ее восстановить Бриттни Грайнер Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США

Байден ответил на письмо баскетболистки. Также он вместе с вице-президентом США Камалой Харрис пообщались с женой спортсменки Шерелл Грайнер.

Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни. Он также написал письмо, которое отправит Бритни Грайнер сегодня Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американские власти в приоритетном порядке работают над тем, чтобы освободить арестованную в России баскетболистку вместе с «другими неправомерно удерживаемыми» американцами за границей.

Мы нацелены добиться освобождения всех граждан США, которые были неправомерно задержаны или удерживаются в заложниках в России или других частях земного шара Карин Жан-Пьер Пресс-секретарь Белого дома

Грайнер выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

Что известно о Уилане?

Бывший морской пехотинец США Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Защита хочет, чтобы он отбывал срок на родине. Однако апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного.

США неоднократно настаивали на освобождении Уилана, однако российские дипломаты всякий раз напоминают Вашингтону что, в отличие от россиян, которых часто задерживают и осуждают в США по надуманным причинам, Уилан был арестован за серьезное преступление.

Его брат Дэвид рассказал о проблемах с освобождением родственника, пояснив, что власти США зашли в тупик в данном вопросе.

К сожалению, правительство США зашло в тупик по несправедливому заключению Пола. Пол заслуживает что-то, кроме слов. Наша семья предприняла действия для помощи ему. Настало время правительству США сделать подобное Дэвид Уилан Брат бывшего морского пехотинца США Пола Уилана

В прошлом году Уилан обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести расследование по факту коррупции в мордовской исправительной колонии №17 (ИК-17).

Коррупция здесь не знает границ. Речь идет о воровстве, вымогательстве, мести... Пол Уилан Бывший морской пехотинец США

По его словам, руководство колонии покрывает сотрудников, которые препятствуют работе адвокатов и подделывают документы. Он также добавил, что в ИК-17 даже водятся крысы.

Кто такой Виктор Бут?

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

Его супруга Алла Бут заявила о резком ухудшении состояния здоровья мужа. Семья россиянина обеспокоена из-за неоказания ему медицинской помощи.

Неизвестное кожное заболевание, которое началось у Виктора в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось сейчас на все здоровые кожные покровы, и Виктор уже не может спать от сильного зуда и боли Алла Бут Супруга Виктора Бута

По словам женщины, она разговаривала с Бутом по телефону 2 июня. Тогда же он рассказал ей о своем самочувствии. Она отметила, что администрация тюрьмы ни разу за полгода не вызвала россиянину какого-либо врача, кроме тюремного фельдшера. Она сообщила, что упомянутый специалист давал россиянину шампунь и выписал мазь на основе сульфидов, вызвавшую аллергию.

Виктор жалуется на здоровье в самых крайних случаях, когда проблема действительно серьезная. За 14 лет тюрем это третий раз Алла Бут Супруга Виктора Бута

Адвокат россиянина Стив Зиссу считает, что Бута следует обменять на баскетболистку Бриттни Грайнер. «Ее преступление менее тяжкое по сравнению с [делом Пола] Уилана, которого обвиняют в шпионаже», — заметил юрист.

Зиссу добавил, что правительство России ни в коем случае не должно рассматривать освобождение кого-либо из американских заключенных в стране, если при следующем обмене США не выдадут Москве предпринимателя.

По его словам, Бут отбывает наказание в тюрьме дольше, чем Грайнер, Уилан и осужденный в России за насилие против сотрудника правоохранительных органов Тревор Рид.

Срок Виктора подойдет к концу через пять или шесть лет. В чем смысл держать его дальше, если [США] рискуют ничего не получить взамен? Эта логика не чужда и правительству США Стив Зиссу Адвокат Виктора Бута